L'Ukraine a la capacité de poursuivre son offensive malgré les pertes, selon Washington

"C'est une guerre. Nous savons donc qu'il y aura des dommages des deux côtés", a-t-il souligné au cours d'un point de presse à l'issue d'une réunion des membres du groupe de contact pour l'Ukraine. A cette occasion, Oleksiy Reznikov et les commandants militaires ukrainiens ont informé les pays de l'Alliance et leurs partenaires de la situation sur le terrain et exposé leurs besoins militaires.