Il s’agissait d’une introduction à l’écosexualité, un mouvement artistique et militant né au début des années 2000, dont les adeptes cherchent à s’unir avec la nature et à exprimer leur affection envers elle à travers des connexions spirituelles et des pratiques sexuelles. Celle-ci a provoqué un débat en France. Bien que la présentation pouvait déjà choquer certains, la présence d’enfants parmi le public a suscité de vives réactions. La troupe Lundy Grandpré, responsable de la performance, reçoit également des subventions de la ville de Lyon, où ils ont présenté leur spectacle, ce que les gens n’ont pas manqué de pointer du doigt.

La troupe a décrit celui-ci sur son site : “Petit manuel indocile d’introduction à l’écosexualité’ interroge nos relations au Vivant. Un jardin comme espace de subversion des normes établies. Un jardin où l’on danse ensemble en hommage aux godes, liens subversifs entre le public et le privé, l’intime et le politique. Un jardin où l’on baise avec les plantes et partage des tisanes. Un jardin où l’on éveille son corps aux joies de la pratique et de la pensée écosexuelle.”

Bien qu’enregistrée en 2021, la vidéo sortie de son contexte a été mise en ligne mardi et a immédiatement fait réagir, notamment dans la sphère politique.

Le maire du 2e arrondissement de Lyon a réagi sur Twitter : “La ville de Lyon et son Maire sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L’utilisation militante et extrémiste du budget n’a plus de limite. L’indécence non plus.”

Toutefois, la municipalité a répondu en indiquant que la vidéo avait été sortie de son contexte et que la représentation était destinée à un public adulte, conformément aux règles établies.