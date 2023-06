Shannon Phillips a passé près de 13 ans chez Starbucks et était responsable régionale dans le New Jersey quand elle a été licenciée pour “manque de leadership”. Elle a alors porté plainte en 2019, estimant que l’entreprise l’avait discriminée en raison de sa couleur de peau.

Les faits qui auraient provoqué ce licenciement remontent à avril 2018, lorsque deux hommes noirs ont été arrêtés dans un Starbucks de Philadelphie. Les deux hommes arrêtés avaient été priés de quitter le café après s’être installés à une table sans avoir commandé. L’intervention de la police avait suscité une vague d’indignation et de protestations. À la suite de cet incident, Shannon Phillips a été licenciée. Cet incident avait par la suite représenté une crise de relations publiques majeure pour Starbucks qui a alors estimé qu’elle avait été “mal gérée” par la responsable régionale.

Selon les termes utilisés par Shannon Phillips dans sa plainte, Starbucks avait alors pris des mesures punitives à l’encontre de ses employés blancs non impliqués dans l’incident, dans le but de donner l’impression à la communauté d’avoir réagi de manière adéquate. L’Américaine aurait donc été licenciée après avoir refusé de suspendre un employé blanc, arguant que les accusations de comportement discriminatoire étaient infondées.

Starbucks a donc surenchéri en déclarant que la responsable régionale “était déconnectée de la gravité de la situation”, ce qui pouvait être fatal vu la crise qui secouait l’entreprise, la poussant à la licencier.

Mais la justice a donné raison à Shannon Phillips après un procès de six jours, avec un verdict de 25,6 millions de dollars, comprenant 25 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs et 600 000 dollars de dommages-intérêts compensatoires. Le jury a pris sa décision à l’unanimité. Les avocats de Phillips ont également indiqué qu’elle cherchera à obtenir des arriérés de salaire et des indemnités.

Starbucks a alors exprimé sa déception quant à la décision du jury et a déclaré qu’il évaluait ses prochaines étapes, selon Jaci Anderson, porte-parole de l’entreprise.