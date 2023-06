Alerte antiaérienne et explosion à Kiev : un “message” de la Russie à la médiation africaine selon l’Ukraine

La délégation de dirigeants africains pour une médiation en Ukraine, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, se sont rendus vendredi dans la ville de Boutcha près de Kiev, théâtre d’un massacre de civils imputé à l’armée russe.

Le chef de la diplomatie ukrainienne a estimé que les frappes russes sur Kiev démontrent que la Russie veut signifier à une délégation de dirigeants africains qu’elle veut la guerre et non une médiation.

”Les missiles russes sont un message à l’Afrique : la Russie veut plus de guerre, pas de paix”, a indiqué Dmytro Kouleba sur Twitter, évoquant “la plus importante attaque de missiles contre Kiev depuis des semaines”. La délégation africaine qui tente une médiation entre Ukrainiens et Russes doit rencontrer vendredi l’ukrainien Volodymyr Zelensky et samedi le russe Vladimir Poutine.