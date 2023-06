Mort de Karine Esquivillon: ces éléments accablants qui ont fait craquer son mari, ce "mythomane" qui se disait agent secret

Rebondissement dans l’affaire lorsque Michel Pialle est placé en garde à vue mercredi, l’enquête pour “enlèvement et séquestration” est élargie à des faits de meurtre. Le quinquagénaire au profil ambigu a fini par craquer face aux enquêteurs et a avoué qu’il était en train de nettoyer son arme à feu lorsqu’une balle est accidentellement partie, tuant son épouse avec laquelle il vivait, mais n’était plus en couple.

Une version qui laisse les enquêteurs sceptiques. Ils soupçonnent plutôt la préméditation en raison de plusieurs éléments. D’après BFTMV, ils ont découvert durant l’enquête que le SMS envoyé à Michel Pialle, via le portable de Karine Esquivillon expliquant son départ, avait été envoyé une première fois le 14 mars, puis effacé.

L'avis de recherche

Preuves téléphoniques et témoignages accablants

Pour faire craquer l’époux, les policiers se sont notamment servis du téléphone de la victime. L’appareil dépourvu de carte SIM avait été retrouvé le 9 avril au bord d’une route. Or depuis sa disparation le 27 mars, plusieurs SMS avaient été envoyés aux enfants de Karine Esquivillon. Selon les informations de BFMTV, les enquêteurs ont découvert que le téléphone bornait aux mêmes endroits que celui de Michel Pialle, laissant supposer que c’est lui qui envoyait les messages.

De plus, il y a eu un essai de connexion sur l’application bancaire de Karine depuis son portable, après sa disparition. Quelques jours avant, son époux avait aussi essayé de se connecter aux comptes de sa femme depuis son ordinateur, avant de demander opposition à la banque.

Lors de la mise en garde à vue de Michel Pialle, la sœur de Karine Esquivillon avait fait part au micro de BFMTV “des doutes qui lui glaçaient le sang” à propos des dires de son beau-frère. Elle trouvait son discours “incohérent” et avait du mal à croire qu’elle ait pu partir du jour au lendemain.

Plusieurs autres témoignages faits aux enquêteurs sont peu élogieux sur Michel Pialle et la vie du couple, révèlent plusieurs médias français. Certains affirment que Karine avait peur de Michel.

Un passé douteux

Mais c’est surtout l’ex-femme de Michel Pialle qui dépeint un homme “mythomane”, qui racontait être agent secret, ou des histoires délirantes sur des gains d’argent, comme ce contrat de 15 millions d’euros avec le groupe d’aviation Dassault annulé au dernier moment. Cette dernière raconte aussi un homme accro aux jeux d’argent, coutumier de petites arnaques et qui avait une forme d’emprise psychologique.

Ce dernier a d’ailleurs déjà été condamné plusieurs fois entre 1998 et 2021 pour des faits d’escroquerie, d’usage de faux et contrefaçon, révèle BFMTV.

Le couple a divorcé dans les années 90, l’épouse ne voulant “plus subir les déséquilibres mentaux, l’humeur changeante et parfois l’agressivité de son mari”, est-il écrit dans le rapport judiciaire de l’époque.

Michel Pialle rencontre Karine Esquivillon début 2000 lors d’une hospitalisation dans une unité psychiatrique, en région parisienne. Ils auront deux enfants ensemble, qui sont désormais placés.