Les experts estiment que la momie appartient à la culture Manchay, qui vivait "dans les vallées de Lima entre 1500 et 1000 av. J-C", explique Miguel Aguilar, l’un des chercheurs présents sur le terrain, à la BBC. "La personne qui a été abandonnée ou offerte dans cette zone l’a été lors de la dernière phase de la construction de ce temple", ajoute-t-il. Il s’agirait probablement d’un sacrifice.

La momie reposait dans une tombe en pierre et était enveloppée dans un tissu de coton et de fibres végétales. La tombe, elle, était sous huit tonnes de déchets. D’autres éléments ont été retrouvés sur le lieu de fouille: des graines, du maïs et des feuilles de coca. Conformément aux traditions de l’époque et comme les autres momies retrouvées dans la région et dans le pays, celle-ci était installée dans une position fœtale.