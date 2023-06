Mexique: la canicule fait huit morts

Sur les huit victimes, sept ont succombé d'un coup de chaleur et une de déshydratation entre le 14 avril et le 12 juin, a-t-il précisé. Trois personnes sont décédées dans l'Etat de Veracruz (Est), deux dans celui de Quintana Roo (Sud-Est), deux dans l'Etat de Sonora (Nord) et une dans celui d'Oaxaca (Sud).