Le présentateur Bruce Toussaint demande alors à l’envoyé spécial Maxime Brandstaetter qui se trouve à La Roche-sur-Yon, lieu du drame, comment l’entourage de Karine Esquivillon réagit face à cette situation à l’issue dramatique. Sur les images, on attend la réponse du journaliste mais sa voix est couverte par une autre et on peut alors entendre comme réponse : “Très bien, ils sont heureux. Une petite fête est prévue ce soir au village”. Une phrase pour le moins choquante au vu des événements. Il s’agirait d’un employé de la chaîne privée qui a été malencontreusement entendu et qui “blaguait” sur la mort de Karine Esquivillon.

Des excuses de BFMTV

La chaîne d’information en continu a tenu à s’excuser pour cet incident. “Suite à une erreur technique, nous regrettons la diffusion de propos inappropriés qui n’ont pas leur place sur notre antenne. Nous présentons nos excuses à la famille de Karine Esquivillon et à nos téléspectateurs pour cet incident”, peut-on lire sur Twitter.