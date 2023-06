Vladimir Poutine menace à nouveau l’Occident : “Nous avons plus d’armes nucléaires”

À lire aussi

Et Poutine n’a pas hésité à jouer la carte de la menace envers l’Otan et ses États membres dans le cas où l’organisation venait à s’impliquer davantage dans le conflit opposant l’Ukraine à la Russie. “Nous avons plus d’armes nucléaires que les pays de l’Otan”, a-t-il notamment rappelé, “ils savent que nous en avons plus alors ils continuent à faire pression pendant les négociations pour une réduction du nombre d’armes.”

Depuis le début du conflit, l’Otan a déjà envoyé du matériel militaire et notamment des chars, des véhicules blindés ou encore des armes à l’Ukraine alors que le pays ne fait pas partie de l’organisation. “C’est grave pour l’Otan de s’impliquer encore plus dans ce conflit militaire”, a encore prévenu Vladimir Poutine.