Anna Korobkova dénonce par centaines ses compatriotes russes opposés à la guerre en Ukraine: “Certaines semaines, j’écris des dizaines de plaintes”

Anna Korobkova, la dénonciatrice aux 1000 plaintes

Et certain(e) s Russes sont devenu(e) s au fil du temps des rois de la “donosy”, le mot russe pour “dénonciation”. Plusieurs médias, dont Bloomberg, évoquent le cas particulier d’Anna Korobkova, sans doute l’une des “plus célèbres” dénonciatrices russes. Depuis le début de l’invasion, elle passe des jours entiers à se renseigner sur ses concitoyens et à analyser les interviews ou articles de médias considérés comme critiques envers la Russie. Ensuite, elle écrit des plaintes adressées aux autorités, pour dénoncer les propos anti-guerre et anti-Kremlin qu’elle y trouve. “Certaines semaines, j’écris des dizaines de 'donosy', et d’autres, seulement quelques-uns”, a-t-elle confié dans un échange de mails avec Bloomberg. Selon ce média, elle a écrit 1013 plaintes en un an. Anna Korobkova rédige parfois plusieurs dénonciations pour une même personne, si elle ne reçoit pas de réponses des autorités.

Son but ? Que les citoyens qui discréditent les actions de l’armée russe en Ukraine soient punis. Par exemple, Anna Korobkova a dénoncé une anthropologue qui a étudié ce phénomène d'” informateurs” (ceux qui rédigent des “donosy”), Alexandra Arkhipova, car elle a donné une interview à un média en ligne banni par les autorités russes. Korobkova a écrit à la direction des universités où enseigne l’experte en anthropologie pour signaler “son comportement amoral” et demandé qu’elle soit licenciée. Heureusement, les établissements ont “seulement” exigé qu’Alexandra Arkhipova ne s’exprime plus dans les médias.

Un autre exemple récent illustre le “travail” d’Anna Korobkova : celui de la maman d’un jeune soldat tué au front fin 2022, Alla Fatchelislamova. Suite à une interview d’elle diffusée sur la chaîne Youtube du média indépendant Novaja Gazeta Europa, où elle se demandait entre autres “qui a besoin de cette guerre ?” et confiait avoir “pleuré pour les étrangers engagés dans le conflit”, la police lui a rendu visite. Les policiers lui ont montré une plainte émanant… d’Anna Korobkova, qui reprochait à Alla Fatchelislamova d’avoir “insulté la Russie” et demandait qu’elle soit “sévèrement punie”. Les agents ont également été montrer la “donosy” à l’employeur de la Russe.

Pourquoi dénoncer ses propres compatriotes ?

Comme beaucoup de “victimes” d’Anna Korobkova, l’anthropologue Alexandra Arkhipova est entrée en contact avec elle pour comprendre ses motivations. L’informatrice a expliqué dans un échange de mails qu’elle avait “le renseignement dans le sang” et qu’elle tenait ça de son grand-père, ancien informateur de la police secrète de Staline. Son but est que les médias désignés comme des “agents étrangers” ne soient plus en mesure de donner la parole à des invités critiques envers le régime russe.

Dans ces mails, Anna Korobkova s’est réjouie que ses dénonciations ont déjà mené à au moins cinq affaires administratives complètes et elle a promis de continuer ses efforts. Elle a également ajouté qu’elle ne connaissait aucune des personnes qu’elle dénonce personnellement, et ne les a jamais rencontrées.

”Ces gens ne veulent pas voir ceux qui disent des choses contre la guerre, ils ne veulent rien entendre qui puisse ébranler leur image du monde”, a analysé pour Bloomberg l’historien russe Alexei Makarov, membre d’un groupe de défense des droits de l’Homme fermé par le Kremlin (et visé par deux rapports de police pour “discréditation de l’armée russe”). Selon lui, s’il n’y a pas de véritable système qui encourage les “donosy”, il y a tout de même une sorte d'” approbation venant d’en haut” qui fait que les citoyens se sentent encouragés “à la délation” et voient ça positivement.