Envoyer des êtres humains à 4000 mètres de profondeur observer le Titanic est trop risqué pour cet expert : “C’est du business”

Ces experts, dont l’identité a été révélée ce matin par la BBC, n’ont plus donné de nouvelle depuis ce lundi. C’est pourquoi les garde-côtes américains ont lancé, lundi soir, une mission de recherche et sauvetage pour tenter de retrouver le submersible.

Même si les membres de l’équipage du Titan connaissaient tous les risques que cela comportait, d’autres experts trouvent cette expédition trop dangereuse. C’est le cas de Michel L’Hour, un archéologue sous-marin qui s’est confié à nos confrères du Parisien. Il est aussi un ami de Paul-Henri Nargeolet, qui se trouve à bord du sous-marin disparu.

L'Hour évoque les dangers de cette expédition. “Ces missions sous-marines avec des humains embarqués à très haute profondeur sont nécessairement à risque, puisqu’il y a des humains. Mais aussi compliquées et très lourdes en termes de logistique. Un robot est bien plus simple à mettre à l’eau. Mais dès qu’il y a des hommes ou des femmes à bord d’un sous-marin, surtout à cette profondeur, la sécurité doit être quadruplée”, confie-t-il.

Avant de poursuivre en évoquant les éventuels problèmes techniques. S’il y en a, les personnes à bord font face à un véritable compte à rebours. “Vous avez 96 heures de réserve pour respirer et encore, si personne ne panique et que tout le monde respire calmement. Si l’engin n’a plus d’énergie, théoriquement, il est censé remonter tout seul à la surface, porté par les courants. Reste alors à le retrouver au milieu de l’océan, d’où les survols d’avions de surveillance. Mais le sous-marin peut aussi être resté coincé quelque part au fond. Car le Titanic est un monstre d’acier partiellement déchiqueté dont certains morceaux peuvent s’effondrer à tout moment”.

Il estime que c’est trop beaucoup trop dangereux d’envoyer des humains à une telle profondeur : “C’est du business et il ne m’appartient pas, ici et en ce moment, de juger si ce type de tourisme est pertinent ou pas. Mais encore une fois, il faut garder à l’esprit qu’une telle activité n’est pas sans risque. Et si perdre un robot sous-marin coûte extrêmement cher, perdre un engin avec des êtres humains à l’intérieur est autrement plus dramatique”, analyse-t-il.

”Si quelqu’un connaît bien le site, c’est Paul-Henri Nargeolet”

Son ami et expert français, Paul-Henri Nargeolet, est à bord du sous-marin disparu. “Si quelqu’un connaît bien le site, c’est Paul-Henri, car c’est le pilote de sous-marin qui a le plus plongé sur le Titanic. Il est de toutes les expéditions et était d’ailleurs sur le navire de recherche lorsque l’épave a été retrouvée. […] Dans notre milieu, Paul-Henri est vraiment une légende.”