En effet, le cuisinier turc a décidé de fermer son restaurant après avoir reçu de nombreuses critiques au cours des trois années passées à New-York.

Le site d'information Gothamist a même qualifié l'établissement qui sert des hamburgers de "pire restaurant de New-York".

Il faut dire que ses menus n'attiraient pas les amateurs de burgers et que les prix étaient assez élevés. Il pouvait même servir des milk-shakes et des hamburgers au prix de 99 et 100 dollars. Il a pensé un burger pour les dames mais ce dernier a été qualifié de sexiste.

Par ailleurs, même le décor du restaurant et le personnel ont été critiqués. Une critique considérait le restaurant comme un hangar à avions et le personnel portait certaines fois des AirPod pendant qu'ils servaient. "Le personnel était très désagréable et la nourriture n'était même pas bonne", peut-on lire sur un site de critique.

Le média Insider a mené une enquête au sein de neuf membres du personnel du restaurant de Nusret Gökçe. Ces derniers ont accusé Salt Bae d'être un "tyran".

Très peu d'éloges pour celui qui saupoudrait, avec un style bien à lui, de sel des pièces de viandes servies aux plus grandes stars de la planète.