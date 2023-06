Les derniers mots d’un passager du sous-marin d’observation du Titanic avant le départ

Selon les autorités, le Titan a entamé sa descente dimanche et le contact avec le sous-marin a été perdu moins de deux heures après son départ. C’est une véritable course contre la montre qui a débuté pour retrouver le sous-marin et ses cinq passagers. Il resterait 40 heures d’oxygène dans le Titan, selon les garde-côtes américains. Deux avions, un C-130 américain et un P8 canadien avec un sonar capable de détecter les sous-marins, sont actifs dans les recherches, selon les garde-côtes. OceanGate Expeditions a expliqué dans un communiqué “explorer et mobiliser toutes les options pour ramener l’équipage en toute sécurité”.