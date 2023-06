Qatargate : voici la raison du pas de côté de Michel Claise

L'annonce du pas de côté de Michel Claise est intervenu lundi soir. "Des éléments, qui pourraient susciter certaines questions quant au fonctionnement objectif de l'enquête, sont apparus récemment", a le parquet fédéral dans un communiqué. "Par mesure de précaution et afin de permettre à la Justice de poursuivre son travail dans la sérénité et maintenir une nécessaire séparation entre la vie privée et familiale et les responsabilités professionnelles, le juge d'instruction Michel Claise nous communique qu'il a décidé ce soir de se déporter du dossier."

Un autre juge d'instruction, déjà intervenu à plusieurs reprises précédemment dans le dossier, reprendra la direction de l'enquête.

L'avocat de l'eurodéputé Marc Tarabella, Me Maxim Töller, à l'origine de la divulgation de l'éventuel conflit d'intérêt du juge d'instruction, s'est dit "soulagé" et a indiqué espérer "qu'une analyse à charge et à décharge des soi-disant informations du repenti (Pier Antonio) Panzeri sera menée, dans le respect du droit et de la justice."