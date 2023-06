Sous-marin d'observation du Titanic disparu : un homme d'affaires anglo-pakistanais et son fils à bord

Agé de 49 ans, M. Dawood réside, semble-t-il, en Grande-Bretagne où il travaille comme consultant en management. Selon le Daily Mail, il serait l'une des plus grosses fortunes pakistanaises.

L'entreprise Action Aviation avait pour sa part déjà annoncé la présence à bord du sous-marin de son patron, l'aventurier et milliardaire britannique Hamish Harding.

L'identité des autres passagers n'a pas encore été confirmée mais d'après le quotidien britannique, un expert français du Titanic en ferait partie.

Le contact avec le sous-marin est perdu depuis dimanche et les recherches s'organisent depuis pour tenter de le retrouver. Selon la société qui l'affrète, il dispose de 96 heures d'autonomie en oxygène.

Le Titanic gît à 3.800 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique, à quelque 600 kilomètres des côtes canadiennes. Le célèbre paquebot était entré en collision avec un iceberg en 1912 lors de son voyage inaugural entre la ville britannique de Southampton et la ville américaine de New York. Sur les 2.200 passagers et membres de l'équipage, plus de 1.500 sont décédés lors du naufrage.