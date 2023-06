Un homme expulsé de la salle de sport pour avoir fixé une femme des yeux, alors qu'il est aveugle

Toby Addison est un footballeur britannique et un créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Si celui-ci est né sans handicap, il a commencé à perdre la vue vers l’âge de 11 ans et avait perdu 80 % de ses capacités visuelles au début de son adolescence. Âgé aujourd’hui de 21 ans, il lui reste à peu près 4 % de vision, ce qui le mène parfois à subir des situations étranges.

Ce jour-là à la salle de sport, Toby en a fait les frais. Une femme furieuse est venue le voir et l’a accusé de la fixer. Toby a bien essayé de lui expliquer qu’il était aveugle. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle l’a alors traité de pervers avant d’appeler le personnel pour qu’il expulse Toby de la salle.

Toby a récemment raconté sa mésaventure dans le Happy Hour Podcast : “Je ne sais pas vraiment où je regarde la plupart du temps, sauf si je parle à quelqu’un. Par exemple, je sais que je te parle, alors j’essaie de regarder dans ta direction”. “Je regardais donc droit devant moi et, malheureusement, il y avait une femme qui faisait des exercices. Je ne sais pas ce qu’elle faisait, si c’était des flexions ou autre chose, où vous êtes peut-être dans une position plus vulnérable et où vous ne voulez pas être regardé”, poursuit-il. “Elle s’est approchée de moi et je n’ai pas su qu’elle me parlait au début, car je ne faisais rien de mal. Je m’occupais juste de mes affaires. Elle m’a dit quelque chose du genre : 'Pourquoi continues-tu de me regarder comme ça ? Arrête. Ne sois pas si effrayant'”, explique Toby. Il dit ensuite avoir expliqué qu’il était aveugle : “J’avais ma canne avec moi, elle était pliée sur mes genoux, mais elle n’a rien voulu savoir”.

N’étant pas très sûr de lui à l’époque, Toby a quitté les lieux et n’y est jamais retourné. “C’était dur, cela a beaucoup entamé ma confiance en moi et m’a donné l’impression qu’être aveugle était un problème, que cela pouvait causer des problèmes”, conclut-il.