"Un incendie est en cours rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris. Les sapeurs-pompiers de Paris interviennent. Merci de ne pas gêner leur intervention et d'éviter le secteur", a tweeté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"Une énorme boule de feu"

"On a entendu une grosse déflagration. On a pu voir une fumée noire et débris sont tombés. Il y a des trucs qui volent partout. On a cru que c’était le tonnerre. ça sentait le gaz dans la rue", a témoigné un passant au journal Libération.

"J’étais devant le Val de Grâce, j’ai entendu un énorme boum et j’ai vu une boule de feu de 20 ou 30 mètres de haut. Et le bâtiment s’est effondré dans un bruit énorme. J’ai senti une odeur de gaz mais j’ai mis plusieurs minutes à reprendre mes esprits", a expliqué un autre témoin au Parisien.

Le bâtiment qui a explosé serait une école de musique américaine selon Le Parisien qui fait état de sept blessés en urgence absolue selon un premier bilan. Les immeubles avoisinant ont tous été évacués.