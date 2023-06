”Je ne souhaite plus qu’il soit mon père” : les enfants de Karine Esquivillon, tuée par son mari, racontent pourquoi ils l’ont rapidement soupçonné

Dès l’annonce de la disparition de Karine Esquivillon, des zones d’ombre apparaissaient dans l’affaire. Une enquête pour enlèvement et séquestration était lancée, qui révélera des incohérences dans le discours de son époux. Et les enfants de Karine Esquivillon ne concevaient pas qu’elle soit partie sans rien leur dire. Les doutes ont commencé à naître, et le 14 juin dernier, Michel Pialle a été arrêté, après que l’enquête a été élargie à des faits de meurtre. Le lendemain de son arrestation, il a avoué en garde à vue avoir tué sa femme “accidentellement”, en nettoyant son fusil de chasse. Le corps de la victime a été retrouvé le jour suivant, dans un bois non loin du domicile familial, là où Michel Pialle avait indiqué l’avoir enterrée.

Pour les enfants de Karine Esquivillon, l’issue de cette affaire est celle qu’ils pressentaient. Dans un long entretien à BFMTV, diffusé ce jeudi, ils ont expliqué comment, dès le début de l’affaire, ils ont eu des doutes sur l’implication de leur beau-père. “Le jour où elle a disparu, je savais que c’était lui […] Je savais qu’il nous cachait quelque chose”, a d’emblée déclaré Thomas, le fils aîné de Karine Esquivillon. “Pour moi, elle ne pouvait pas partir sans ses enfants”, a-t-il expliqué, justifiant ses soupçons rapides. Une explication à laquelle a acquescié sa petite sœur Eva Louise : “Quand mon père, il faut bien le dire, m’a annoncé la disparition de ma mère, je n’y croyais pas au début”.

Auditionnés dès le début de l’enquête, les enfants ont fait part de leurs doutes aux enquêteurs. “Je savais que c’était lui, sauf qu’on ne pouvait pas le dire. Pour avoir la vérité, il fallait le mettre en confiance”, a poursuivi la jeune femme, “on nous avait demandé qu’on l’accompagne dans son mensonge, pour qu’il soit en confiance”. “On s’est réuni en famille, avec lui. Le but n’était pas de montrer qu’on avait des doutes, mais c’était compliqué pour moi, de lui mentir”, a renchéri Thomas.

Durant les recherches pour retrouver Karine Esquivillon, Michel Pialle a souvent demandé à sa fille Eva Louise si elle le pensait capable de faire disparaître sa mère. “Je lui répondais non, alors que j’avais envie de lui crier 'Si tu l’as fait, dis-le, abrège nos souffrances, ce mystère infernal'”, a confié la fille aînée du couple. Elle a espéré que son père ne soit pas impliqué dans l’affaire, mais son intuition lui disait qu’il n’était pas innocent : “On prie pour que ce ne soit pas le cas, mais au fond de nous une petite voix nous dit que c’est lui”.

Eva Louise ne veut plus avoir de lien avec Michel Pialle désormais. “Je ne souhaite plus qu’il soit mon père, donc on devient orphelin”, a-t-elle déclaré, bien conscient qu’elle, sa sœur et ses frères vont “devoir vivre avec ce truc, que notre père a tué notre mère”.