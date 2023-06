”Même si on me donnait 200.000 euros, je ne serais jamais monté à bord de ce sous-marin”, affirme ce grand spécialiste en recherche sous-marine

À lire aussi

“Pour moi, c’est cuit depuis longtemps, estime Bertrand Sciboz, plongeur et expert dans la recherche et le renflouement d’épaves. Non seulement il faut les retrouver mais il faut aussi les remonter et les limites dans le temps sont pessimistes. C’est extrêmement compliqué de les remonter, il faut déjà un robot qui met plusieurs heures à descendre et une fois que le sous-marin est localisé, il faut envoyer un autre robot qui doit descendre avec un câble accroché au sous-marin, ce qui prend plusieurs heures, tout en considérant que deux robots sous-marins ont déjà implosé”.

Si les recherches se poursuivent pour retrouver le sous-marin disparu avec 5 personnes à bord dans l’océan Atlantique, les questions autour de la sécurité de l’appareil sont nombreuses. Pour l’US Navy, mais aussi pour la revue National Geographic, ce spécialiste de la recherche sous-marine a recensé des épaves du Débarquement dans la Manche.

guillement Les premières infos que nous recevons sur la sécurité de l’appareil ne sont pas positives"

Le concept de sous-marin touristique remis en cause

Et il se montre catégorique, il ne serait jamais monté à bord de ce submersible de tourisme (conçu pour cinq personnes et long d’environ 6,5 mètres) parti visiter l’épave du Titanic à près de 4000 mètres de profondeur.

“Il faut bien se dire que c’est un simple tube en carbone avec un système de propulsion qui est piloté par une manette, un genre de joystick, ce qui n’est vraiment pas rassurant, explique-t-il. Avec cette affaire, le concept de sous-marin touristique sera remis en cause, il y a déjà beaucoup de polémiques aux États-Unis et les premières infos que nous recevons sur la sécurité de l’appareil ne sont pas positives, notamment par rapport à sa conception. Les touristes ont payé 230.000 euros pour cette expédition mais moi, si vous ne donnez la même somme, je ne monte jamais à bord ! Il ne faut pas confondre les sous-marins scientifiques ou militaires avec ces gadgets pilotés par des manettes de Nintendo. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce genre de problème survient, la sécurité n’est pas optimale, il n’y a même pas de communication prévue avec la surface, aucune balise ne peut être envoyée alors qu’on retrouve tous ces outils sur n’importe quel bateau de plaisance. À bord de cet engin, il n’y a rien pour avertir d’un danger imminent”.

En étant coincés au fond de l’océan, il faut également s’imaginer les émotions par lesquelles les cinq passagers du “Titan” sont passés depuis dimanche soir. “Ce sont les pires émotions, c’est une situation abominable, décrit Bertrand Sciboz. Dans ce cas de figure, qu’on soit aguerri ou pas, la notion de panique est présente, surtout quand on n’a pas de contact avec la surface. Ici, il faut se dire que ce sont des touristes, ils ont donc dû paniquer plus que les autres, ce qui agit aussi sur la consommation d’air. Dans ce cas, elle est plus forte, ce qui risque de mettre en panne le système électrique en place qui permet la régénération de l’oxygène”.

”J’espère que les lignes vont bouger”

Sur le terrain, des recherches d’ampleur mais difficiles se poursuivent ce jeudi dans l’Atlantique Nord pour retrouver vivants les cinq occupants du submersible disparu.

Pour Bertrand Sciboz, qui a répertorié plus de 4 500 épaves, en France et dans les eaux européennes, cette tragique histoire doit servir de leçon.

“J’espère que les lignes vont bouger pour la suite, notamment au niveau des normes de sécurité de ces appareils de tourisme. Interdire ce genre de voyage ne servirait à rien mais il faut donner plus de gages de sécurité pour les touristes qui veulent y prendre part. Maintenant, cela s’est produit dans les eaux internationales donc il faudra voir qui sera chargé du suivi. En tout cas, je souhaite un rapport sévère et précis au niveau de la sécurité de l’appareil”.

"C'est possible qu'on ne les retrouve jamais"

Depuis dimanche, un Américain, un Français, un Britannique et deux Pakistano-Britanniques ont plongé vers les abysses à bord du Titan. Mais les chances de les retrouver restent très faibles.

“Si l’engin n’a pas implosé et qu’il est remonté à la surface, on le retrouvera et les passagers seront vivants, précise l’expert en recherche sous-marine. Mais la zone est largement quadrillée donc il y a peu de probabilités de les retrouver vivants désormais. Et si l’appareil est parti entre deux eaux, il y a encore moins de chance et dans ce scénario, c’est possible qu’on ne les retrouve jamais. C’est en effet très profond et le sous-marin a une flottabilité négative, il va donc arriver, s’il remonte, à une flottabilité nulle et va se balader entre deux eaux pendant des années avant peut-être de s’échouer sur une plage. Il faut savoir que dans l’Atlantique Nord, les courants peuvent être très forts. On a par exemple retrouvé des bateaux de Fukushima une année après, notamment sur la côte américaine”.