Sous-marin disparu: des "débris" retrouvés dans l'Atlantique près de l'épave du Titanic

”Même si on me donnait 200.000 euros, je ne serais jamais monté à bord de ce sous-marin”, affirme ce grand spécialiste en recherche sous-marine

Bertrand Sciboz, plongeur et expert dans la recherche et le renflouement d’épaves, a notamment recensé des débris du Débarquement dans la Manche pour l’US Navy. S’il estime que les chances de retrouver des survivants sont quasiment nulles, il espère que cet tragique incident permettra d’encadrer davantage ce tourisme des profondeurs, nouvelle passion des plus fortunés.