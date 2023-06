Un père et son fils, un milliardaire britannique, un Français expert du Titanic et le PDG d'OceanGate: qui sont les 5 passagers du sous-marin disparu?

Mais qui sont les cinq passagers qui ont embarqué dans la capsule?

Selon les informations des agences de presse, un homme d'affaires anglo-pakistanais et son fils de 19 ans sont à bord de la capsule. Shahzada Dawood et Suleman résidaient en Grande-Bretagne, où le père travaillait comme consultant en management. Le Daily Mail l'a décrit comme l'une des plus grosses fortunes pakistanaises.

Dans la capsule se trouve également Hamish Harding, un aventurier et milliardaire britannique de 58 ans, comme l'avait annoncé l'entreprise Action Aviation.

Un autre aventurier se trouve également à bord du Titan : Paul-Henry Nargeolet, un explorateur français de 73 ans. Sa famille a confirmé sa présence à bord auprès du journal français Le Figaro.

La dernière personne à bord n'est autre que le PDG d'OceanGate, Stockton Rush, responsable des expéditions et organisateur de la mission.