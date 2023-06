Exploitation de travailleurs sans-papiers, soupçons de conflit d’intérêts, corruption : les JO de Paris 2024, pas si “propres” que cela

Pas plus tard que ce mardi, le comité d’organisation des Jeux Olympiques de 2024 à Paris (COJO) a été perquisitionné, ainsi que la Solideo, société en charge de la réalisation des infrastructures olympiques. Ces perquisitions ont été réalisées dans le cadre de deux enquêtes préliminaires ouvertes respectivement en 2017 et 2022, sur des soupçons de prise illégale d’intérêts et de favoritisme. Elles concernent toutes deux des marchés attribués dans le cadre de l’organisation des Jeux.

Deux rapports incendiaires sur la procédure de marchés publics

En avril 2021, deux rapports de l’agence française anti-corruption (AFA) sur l’organisation des JO pointaient des “risques d’atteintes à la probité” et de “conflits d’intérêts”, égratignant l’image des Jeux “exemplaires” souhaités par le patron du Comité d’organisation Tony Estanguet. Les inspecteurs de l’AFA ont estimé que la procédure générale relative aux achats est “imprécise et incomplète”.

À lire aussi

À quatorze mois des Jeux Olympiques de Paris, qui se dérouleront du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024, aucune annonce d’enquête judiciaire visant le comité n’était encore connue. Les perquisitions sont menées par l’OCLCIFF (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales) et la BRDE, brigade financière de la police judiciaire parisienne.

Exploitation de travailleurs sans-papiers

Des soucis sont également rencontrés dans le cadre des conditions de travail de travailleurs sans-papiers employés de manière précaire sur les chantiers. “On n’a aucun droit. On n’a pas de tenue de chantier, pas de chaussures de sécurité fournies, on ne nous paye pas le pass Navigo (pour les déplacements en transport, ndlr), on n’a pas de visite médicale et même pas de contrat. Si tu tombes malade ou que tu te blesses, le patron te remplace le lendemain”, déplorait un travailleur originaire du Mali, dans le journal Libération l’année passée.

"Les Français ne veulent pas faire ce travail. Sur le chantier, il n’y a presque que des étrangers. Des Pakistanais pour l’électricité, des Arabes pour la plomberie, des Afghans pour la maçonnerie… Les blancs, ce sont ceux qui sont dans les bureaux”, fustigeait un autre travailleur malien interrogé par le journal Le Monde. Une situation qui fait suite au fait que l’organisation emploie de nombreux sous-traitants dont les conditions de travail sous souvent désastreuses et pour lesquelles l’organisation n’a visiblement pas son mot à dire.