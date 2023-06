"Le sous-marin est très bien fait": ces mots de Paul-Henri Nargeolet, l'explorateur décédé dans l'implosion du Titan, avant l'expédition

Depuis la disparition du sous-marin Titan dimanche, la société organisatrice des expéditions avec ce submersible, OceanGate, est pointée du doigt. Les critiques font état d'une "conception expérimentale" de l'appareil, qui a été construit en titane et en carbone et non avec un mélange d'acier et de titane comme la plupart des sous-marins. Ces matériaux inhabituels rendaient le Titan très léger par rapport aux autres submersibles (moins de 10 tonnes) mais sont-ils aussi à l'origine de son implosion et donc de la mort des cinq passagers? La trop faible résistance de la coque du sous-marin face à l'immense pression de l'océan, à 4000 mètres de profondeur, est en tout cas pointée par des spécialistes comme cause du drame.