Même sans Evguéni Prigojine, les soldats de Wagner repartiront à la guerre: "L’armée n’est pas morte"

Les autorités russes n’avaient jusque-là jamais fait preuve d’une telle mansuétude, jetant en prison opposants et anonymes critiquant Vladimir Poutine et son offensive contre l’Ukraine.

Est-ce la fin de l’armée Wagner ? Bien avant la mutinerie, c’était dans l’air. Prigojine pourrait avoir lancé sa mutinerie pour empêcher la dislocation de cette armée privée.

Une loi sur les volontaires devrait obliger les soldats des sociétés militaires privées à signer un contrat avec le ministère de la Défense. Est-ce son maintien, avec possibles aménagements, qui a été négocié pour aboutir à une marche arrière des mutins ?

Pour Nicolas Gosset, ce n'est parce que Progojine est out que le groupe Wagner est mort. "Prigojine, ce n'était Wagner à lui tout seul. Rien n'est fini avec ces combattants. Cette armée continuera d'exister. Certains ont hurlé leur colère contre Prigojine parce qu'il a fait marche arrière. Mais on ne sait pas quelle proportion ils représentent. Ni quelle est la proportion de ceux qui ont participé à la mutinerie. En Russie, ils sont toujours considérés comme des héros. Il n'est pas inimaginable qu'on leur fasse savoir qu'ils peuvent repartir à la guerre."

Poutine pourrait-il gagner la guerre sans Wagner ? "Avec ou sans Wagner, il ne gagnera pas cette guerre. Il peut juste continuer à casser, à nuire, à tuer des civils."

Et s'il constate qu'il ne peut vaincre, sera-t-il tenté par le nucléaire ? "Non. D'abord parce que, s'il veut élever le niveau de ses attaques, il y a encore de la marge. Il y a encore les frappes massives contre les centres de commandement à Kiev. Et, quand bien même, le nucléaire, cela n'arrivera jamais. Ce serait une entreprise d'autodestruction mutuelle."