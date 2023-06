Ancien garde du corps de Poutine et ami proche de Prigojine… Qui est Alexeï Dioumine, le potentiel futur ministre de la Défense en Russie ?

Né à Koursk en 1972, il obtient un diplôme au sein de l’École supérieure de génie militaire de Voronej. Après avoir travaillé pour le Service fédéral de sécurité (FSB) et le Service de sécurité présidentiel (SBP), il connaît un tournant dans sa carrière en 2007. Une année où il est nommé responsable de la sécurité du chef du gouvernement Viktor Zoubkov, et où il est donc chargé de s’assurer de la sécurité du président Poutine, avant de devenir chef adjoint du service de sécurité présidentiel cinq années plus tard.

À lire aussi

En 2015, il occupe le poste de chef d’état-major au sein des forces terrestres russes, et devient ensuite lieutenant-général. Il occupe alors un rôle majeur dans le gouvernement en étant nommé vice-ministre de la Défense par Vladimir Poutine. Un an plus tard, le président russe fait également de lui le gouverneur de l’oblast de Toula (à 200 kilomètres de Moscou), où il sera finalement élu quelques mois plus tard. L’ancien garde du corps de Poutine est aujourd’hui un ami proche d’Evgueni Prigojine, chef du groupe Wagner.

S’il dément l’information, Dioumine est également soupçonné d’avoir joué un rôle majeur dans l’invasion de la Crimée en 2014.

Depuis ce week-end, le nom de l’actuel secrétaire d’État à la Défense est souvent cité pour prendre des fonctions importantes à la tête de l’armée russe, et notamment le poste du ministre Sergueï Choïgou.