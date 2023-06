La mutinerie pourrait enclencher un changement d'état d'esprit chez les Russes: "Ici, ils ont eu des chars et des snipers sous leurs fenêtres"

"La volte-face de Poutine entre un discours martial le matin, suggérant l'hypothèse d'une guerre civile et la haute trahison d'un homme qui obtient au final une sorte de laissez-passer est spectaculaire", analyse Nicolas Gosset, chercheur au Centre d'études de sécurité et défense de l'IRSD, spécialiste de la Russie. "Poutine n'avait pas d'autre possibilité. Il n'avait plus le contrôle. Le problème ne se réduisait pas à un seul homme. Sans doute Prigojine n'était pas une tête brûlée isolée. Sans doute a-t-il été encouragé par des personnalités de l'intérieur qui estiment que Poutine emprunte une mauvaise trajectoire dans le conflit avec l'Ukraine. Cette mutinerie n'avait pas l'air improvisée."

Ce vent de révolte est-il surprenant ? Pas pour le chercheur : "Cela couve depuis longtemps. Ici, il y a eu un moment d'accélération majeur. Nous assistons au grand théâtre des illusions et des faux-semblants dans les luttes intestines du pouvoir russe. "

Les motivations de Prigojine restent floues : "À tout le moins, voulait-il probablement envoyer le message que Sergueï Choïgou, le ministre de la Défense, et Valeri Guerassimov, le chef d'État-major de l'armée russe, étaient incompétents et qu'un changement de stratégie est nécessaire. Et mettre ainsi la pression sur Poutine pour qu'ils sautent. "De fait, le patron de Wagner avait accusé les deux hommes d'être responsable de la mort de" dizaines de milliers de Russes" et d'avoir "cédé des territoires à l'ennemi". "En tout cas, s'il a agi seul, ses jours sont comptés. Ce n'est pas possible pour Poutine de tolérer cela. Mais je ne le pense pas que ce soit le cas. "

Prigojine s'est-il senti trop sûr de lui en misant sur un ras-le-bol populaire face à cette guerre qui n'en finit pas. "Il n'y a pas de ras-le-bol", assure Nicolas Gosset. "Imaginons qu'au final, au grand maximum, il y ait la perte de 100 000 soldats russes Sur un pays de 140 millions d'habitants ? Le risque d'un mouvement de colère populaire est relatif. Par contre, cette mutinerie peut enclencher un changement dans les esprits. Jusqu'ici, pour les Russes, cette guerre en Ukraine était abstraite, éloignée, télévisuelle. Ici, ils ont eu des chars sous leurs fenêtres, des check-points, des snipers… Il n'y aura pas de révolution mais les Russes vont commencer à se poser des questions."