Prigojine a affaibli le président russe: "C'est un fou. Lui au pouvoir? On en viendrait à regretter Poutine"

À lire aussi

Ou tout simplement a-t-il obtenu ce qu’il voulait après négociation ?

"Certainement a-t-il voulu cibler le commandement militaire et mettre la pression sur Poutine, afin que ceux-ci tapent plus fort en Ukraine. On assiste depuis des mois à des piques de Prigojine concernant le commandement militaire. Le patron de Wagner avait des désaccords sur certaines décisions de l'armée russe. Peut-être visait-il aussi la place du ministre de la Défense Choïgou ou que celui-ci saute. Ce n'est pas le cas. Reste à voir si ce sera toujours le cas dans les prochains jours ou semaine. Mon sentiment est qu'il va peut-être encore garder Choïgou pour pouvoir blâmer quelqu'un pour le déroulement de la guerre et, en perspective des élections 2024."

Y aura-t-il un avant et un après cette mutinerie ?

"On assiste à un tournant dans la trajectoire du système Poutine qui aura des conséquences pour l'avenir. Le président russe sort affaibli et en Russie et du point de vue de l'international. Affaibli par son double discours et sa volte-face concernant les "traîtres". Affaibli parce que la fin de la mutinerie a été négociée avec Loukachenko comme médiateur alors que jusqu'ici, il n'était que le junior de service."

Quelle est la marge d’action de Poutine ?

"Soit taper plus fort sur l'Ukraine ce que réclame Prigojine, soit négocier une fin du conflit. Négocier, il ne le fera jamais. Et taper plus fort, on verra, c'est peut-être ce qui a été négocié mais ce n'est pas, à la base, dans ses intentions. Son but est de pourrir le conflit au moins jusqu'aux élections. Pour Poutine, la guerre est une raison d'État qui permet de maintenir l'état d'urgence à Moscou et l'autoperpétuation du régime. Il reste ainsi le sauveur de la Mère Patrie. C'est la Grande Guerre 2.0."