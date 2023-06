Tanie, un ourson venu de Lettonie, sème la zizanie en France

Le premier élément problématique est le choix du refuge de Nogent-le-Phaye pour héberger Tanie. “À ma connaissance, La Tanière n’a ni les installations ni les compétences réglementaires requises”, explique l’éthologue Julie Lasne au Point. De plus, l’experte s’inquiète de la durée de la quarantaine de l’oursonne “qui semble très courte par rapport au risque de rage”. De son côté, le directeur du refuge se défend et fait valoir son expérience auprès d’animaux de ce type. Il explique s’être déjà occupé du sauvetage et de la réintroduction d’une oursonne en bas âge, en 2019. Néanmoins, le directeur ne semble pas faire l’unanimité : “Sa passion des animaux ne fait pas de doute, mais Sébastien Muller n’est pas réputé pour sa rigueur”, déclare un soignant au Point.

Étant donné que le but de cette opération est d’apprendre à Tanie à s’autonomiser afin qu’elle puisse retourner dans la nature. La question de savoir où relâcher la petite ourse est donc soulevée. L’Ariège pourrait bien être une possibilité, le territoire comptant la grande majorité des 76 ours recensés dans les Pyrénées. Mais l’Ariège n’en a pas été informée et n’est manifestement pas favorable cette arrivée. “C’est quand même incroyable qu’on fasse venir un ours de Lettonie sans prévenir personne, et qu’on se pose ensuite la question d’où le mettre”, déclare la présidente du conseil départemental Christine Tequi à Franceinfo.

Un problème majeur de cette réinsertion est que Tanie appartient à une lignée d’ours orientale, alors que ceux déjà réintroduits dans les Pyrénées viennent de Slovénie. Cette cohabitation pourrait donc ne pas être adéquate. “L’Ariège n’est certainement pas candidate à l’accueil de cette oursonne. On paye déjà assez cher le prix de la présence de l’ours dans les Pyrénées”, précise Christine Tequi.

Plusieurs pistes sont envisagées afin que la réinsertion de Tanie se passe le mieux possible. La main est à présent au ministère de l’écologie qui devra trancher sur la question.