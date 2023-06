Adolescent tué par un policier à Nanterre: Macron réagit, 2000 policiers mobilisés mercredi soir

"Nous comprenons la volonté d'avoir des réponses et nous voulons qu'elles puissent être données en toute transparence, à mesure que les éléments sont connus", a insisté Olivier Véran, lançant "un appel évidemment au calme dans cette situation très particulière avec une émotion très vive".

Quelque 2.000 policiers et gendarmes seront mobilisés mercredi soir en banlieue parisienne, notamment dans les Hauts-de-Seine, pour prévenir de nouvelles violences, a annoncé le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui trouve les images du drame "sont extrêmement choquantes".

Dans la nuit de mardi à mercredi, 31 personnes ont été interpellées en France, 24 membres des forces de l'ordre ont été blessées légèrement et une quarantaine de voitures brûlées, a détaillé le ministre français de l'Intérieur, lors d'un point presse à la préfecture de police. Une annexe de la mairie de Mantes-la-Jolie (Yvelines) située dans le quartier du Val-Fourré a été incendiée et "complètement détruite" . Quelque 350 policiers et gendarmes avaient été mobilisés par la préfecture de police la nuit dernière.

À lire aussi

La mère de Naël appelle à une marche blanche jeudi

La mère de Naël, l'adolescent de 17 ans tué par un tir de policier mardi matin à Nanterre, appelle à une marche blanche en hommage à son fils jeudi à 14h devant la préfecture des Hauts-de-Seine.

"Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h, marche blanche, venez tous", dit-elle dans une vidéo postée sur TikTok, avant d'ajouter: "C'est une révolte pour mon fils".