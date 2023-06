"On peut le buter, mais ne le faites pas": comment le président biélorusse affirme avoir désamorcé la mutinerie de Wagner

Cette mutinerie aurait pu connaître une issue très sombre pour le patron de Wagner, pour qui beaucoup prédisaient une mort imminente. “Soit il est déjà mort, soit une tasse de thé chaud au polonium l’attend à Minsk”, affirmait à La Libre Nicolas Gosset dimanche.

”J’ai suggéré à Poutine de ne pas se précipiter”

Et le président biélorusse Alexandre Loukachenko confirme les intentions meurtrières qui ont pu animer Poutine suite à la mutinerie qui l’a “ridiculisé”, selon des représentants politiques russes. Il explique alors à des médias biélorusses avoir tenté de calmer le président russe : “La chose la plus dangereuse, telle que je la comprends, n’est pas ce qu’était la situation, mais comment elle pourrait évoluer et ses conséquences”, a-t-il expliqué. “Je me suis également rendu compte qu’une décision sévère avait été prise, celle de détruire. J’ai suggéré à Poutine de ne pas se précipiter. Je lui ai dit: on peut le buter, ce n'est pas un problème. Soit à la première tentative, soit à la deuxième. Mais j'ai dit: ne le faites pas", ajoute Alexandre Loukachenko. "Discutons avec Prigojine, avec ses commandants.”

Le président russe aurait alors répondu que c’était “inutile” : “Prigojine ne décroche même pas le téléphone, il ne veut parler à personne”, s’est-il justifié. Mais le président biélorusse n’a pas lâché l’affaire et a réussi à contacter Evguéni Prigojine pour l’avertir qu’il allait être “écrasé comme un insecte” s’il ne s’arrêtait pas rapidement.

À lire aussi

L’appel n’a pas été des plus mesurés, Alexandre Loukachenko mentionnant un langage vulgaire de la part du chef de Wagner. “Nous avons parlé pendant la première série de 30 minutes dans un langage grossier. Exclusivement. Il y avait dix fois plus de gros mots (que j’ai analysés par la suite) que de vocabulaire normal.”

À présent, bien que le Kremlin ait félicité Loukachenko pour son rôle dans le désamorçage de la situation, la version de l’histoire n’a pas été confirmée. Le porte-parole du Kremlin a néanmoins déclaré que le président biélorusse s’est appuyé sur sa relation personnelle avec Evguéni Prigojine pour obtenir son demi-tour ainsi que l’accord qui a permis de rétablir la paix entre Wagner et le Kremlin.