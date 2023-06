Rébellion de Wagner: le général russe Sourovikine aurait été mis au courant des plans de Prigojine

Sourovikine a été le commandant des forces russes en Ukraine de novembre à janvier. Le général Valeri Guerassimov, chef d'état-major de l'armée russe, lui a succédé au début de l'année. Le week-end dernier, Sourovikine a lancé un appel aux commandants et aux combattants de Wagner pour qu'ils mettent fin à leur rébellion.

Selon le New York Times, de hauts fonctionnaires américains suggèrent qu'une alliance entre le général et Prigojine pourrait expliquer pourquoi le chef de Wagner est toujours en vie, alors que lui et ses mercenaires se sont emparés d'un site militaire clé et ont marché armés vers Moscou. Les autorités cherchent maintenant à savoir si le général a aidé Prigojine à planifier son soulèvement.

Toujours d'après ces fonctionnaires américains, il semblerait que d'autres généraux russes aient soutenu la tentative de Prigojine de changer la direction du ministère russe de la Défense par la force.

Les sources du New York Times soulignent que les pays occidentaux n'ont pas encore une vision complète de ce qui s'est passé le week-end dernier.