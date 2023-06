En déplacement à Derbent, une ville dans la région du Daghestan, le président russe a littéralement été pris en otage par la foule alors qu’il posait avec des jeunes filles prenant des selfies avec lui.

Des images étonnantes qui montrent Vladimir Poutine, sourire aux lèvres, être acclamé par toute la foule telle une rockstar pendant un concert au milieu de son public.

D’ordinaire stoïque et isolé, Vladimir Poutine s’est montré avenant avec ceux qui l’approchaient, serrant les mains et déposant même un bisou sur la tête d’une jeune adolescente qui s’est extasiée devant lui et a supplié sa mère de prendre une photo d’elle en compagnie du président russe.