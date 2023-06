Flambée des violences dans plusieurs grandes villes, 40 000 policiers et gendarmes mobilisés: la France est en feu suite au décès de Nahel

Le policier s’est défendu en énumérant “la volonté d’éviter une nouvelle fuite du véhicule, la dangerosité du comportement routier du conducteur – induisant chez le policier la peur que quelqu’un soit renversé – la crainte d’être percuté par le véhicule à son redémarrage”, et “la peur de voir son collègue plus avancé dans l’habitacle du véhicule, blessé par le mouvement de cette voiture.”

La marche en hommage à Nahel, jeune homme de 17 ans tué mardi, est partie vers 14 heures de la cité Pablo Picasso, aux cris de “justice pour Nahel” et “plus jamais ça”. Les manifestants sont arrivés sur la place Nelson-Mandela, où Nahel est décédé : ils y ont observé une minute de silence. La suite s’est déclinée en heurts, échanges de gaz lacrymogène et de fusées d’artifice, incendies de voitures, feux boutés et autres destructions de mobilier. Huit personnes ont été interpellées.

Déjà, dans la nuit de mercredi à jeudi, la mort de Nahel avait été suivie d’une flambée de violences, notamment en Île-de-France : façades de mairies et autres édifices publics noircis par les flammes, nombreuses carcasses calcinées de voitures dans de multiples villes de France… Emmanuel Macron a dénoncé “des scènes de violences” contre “les institutions et la République” qui sont “injustifiables”. Pour la seule nuit de mercredi à jeudi, 180 personnes ont été interpellées, 170 policiers et gendarmes blessés, et plusieurs bâtiments publics incendiés ou attaqués.

Des écoles ont également été visées, comme à Tourcoing, Evreux (Eure) ou encore Halluin (Nord), et des commissariats à Rouen, Elbeuf (Seine-Maritime) et Trappes (Yvelines) pour ne citer qu’eux. À Amiens, une médiathèque a été complètement détruite par le feu. La prison de Fresnes (Val-de-Marne) a été attaquée au mortier d’artifice par des personnes encagoulées. À Nanterre, dans le quartier Pablo-Picasso en particulier, les heurts ont duré jusqu’au milieu de la nuit, avec des jets de pavés, des cris “A mort les keufs !” et des tags “Justice pour Nahel”, auxquels les forces de l’ordre ont répondu par des tirs de gaz lacrymogène.

Dans une chorégraphie très classique, les politiques appelant naïvement au calme ou menaçant de poursuites judiciaires., se sont succédé. Mais, au cœur de ce chaos, ils n’étaient plus audibles…

Le gouvernement a assuré que le déclenchement de l’état d’urgence, réclamé par certaines voix à droite, n’était “pas une option envisagée aujourd’hui”. “Je crois qu’on peut mobiliser énormément de moyens […] sans qu’on ait besoin de recourir à des articles particuliers de la Constitution”, a réagi Gérald Darmanin, qui annonçait un déploiement sécuritaire plus important pour jeudi soir : 40 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 000 à Paris (contre 2 000 la nuit précédente). Le gouvernement prévoit aussi un “changement de doctrine, plus offensive” dans la réponse aux émeutes, selon une source policière citée par l’AFP. Pris pour cible mercredi soir lors des émeutes, les tramways et autobus ne circuleront pas jeudi soir après 21 heures en Ile-de-France.

Mbappé, Tchouémani, Koude, Maignan : des Bleus s’invitent dans le débat politique

Plusieurs personnalités, à l’instar des footballeurs Kylian Mbappé et Paul Pogba, de l’acteur Omar Sy, ou encore du rappeur PLK, se sont invités dans le début politique. Des “Bleus” ont été plutôt prolixes, du reste. Le joueur de football de l’équipe de France et du Réal Aurélien Tchouémani a tweeté une lettre ouverte. “J’aimerais comprendre pourquoi des jeunes meurent lors de contrôles de police anodins. Comprendre pourquoi la gâchette semble beaucoup moins lourde quand il s’agit d’un certain type d’individus.” Kylian Mbappé a énoncé “J’ai mal à ma France.” Le gardien Mike Maignan assure que “c’est toujours pour les mêmes qu’être en tort conduit à la mort”. Quant à Jules Koundé, il a balancé le mot “bavure”.