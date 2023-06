"Pour Nahel": les images du chaos à Nanterre (PHOTOS)

Avant d'être remplacés à la tombée de la nuit par des jeunes vêtus de noir, le visage caché par une cagoule ou une écharpe. C'est dans le quartier du Vieux-Pont que les premières échauffourées ont éclaté, au moins deux voitures étant incendiées avant un rapide retour au calme.

Mais le coeur des émeutes se trouvait dans le quartier Pablo-Picasso, un ensemble de ruelles sinueuses s'entrelaçant autour des célèbres "tours Nuage", immeubles des années 1970 conçus par l'architecte Emile Aillaud.

Poubelles et mobilier urbain brûlent sur la chaussée, dont s'échappe une épaisse fumée noire. Des groupes de jeunes bien organisés surveillent les entrées du quartier, sillonnées par des scooters aux plaques d'immatriculation camouflées à la recherche des forces de l'ordre.

A l'intérieur du quartier, où flotte une âcre odeur de brûlé, plusieurs centaines de jeunes émeutiers affrontent la police à coups de pétards et de feux d'artifices.

Les forces de l'ordre restent prudemment à distance, répondant essentiellement par des grenades lacrymogènes et quelques charges qui suffisent pour que s'égaillent brièvement les émeutiers.

C'est avenue Pablo-Picasso, l'artère qui traverse le quartier, que les affrontements sont le plus intenses. Quadrillée par les forces de l'ordre, la rue laisse voir sept voitures carbonisées finissant de brûler.

Sitôt l'ordre de repli donné, plusieurs centaines de jeunes réinvestissent la rue, montant promptement une barricade de fortune avec des barrières de chantiers. Deux nouvelles voitures sont incendiées.

"On est là toute l'année"

Autour de chaque scène d'émeute, le même tableau: des riverains venus filmer avec leur téléphone portable et commenter la scène en direct, sans y participer ni la condamner.

Les photographes et vidéo-journalistes ne sont pas les bienvenus et des jeunes ont demandé avec insistance à des journalistes de l'AFP ayant une caméra de quitter le quartier.

Dans la commune avoisinante de Puteaux, au pied du quartier d'affaires de la Défense, un groupe d'une douzaine de jeunes, profitant de la pagaille, a aussi violemment attaqué et frappé au visage un homme qui passait avec sa femme, le laissant en sang, mais conscient.

Les journalistes de presse écrite, eux, sont tolérés après contrôle de leur carte de presse. "Vous êtes juste de passage. Nous, on est là toute l'année", glisse un jeune, avant d'affirmer: "Cette nuit, on est là pour Nahel".

Sur un mur, un immense tag annonce "27.06.2023 Début de la guerre !!! Un bon flic est un flic mort" puis "Justice pour Nahel", tandis que le jeu du chat et de la souris continue.

Selon une source policière, le quartier Pablo-Picasso était celui où se concentraient les émeutes à Nanterre. Mais des heurts ont éclaté dans toute l'Île-de-France, laissant entrevoir depuis l'autoroute A86 des nuages de fumées noires et épaisses, des explosions de feu d'artifices dominant des barres d'immeubles et d'innombrables camions de pompiers et véhicules de forces de l'ordre fonçant toutes sirènes hurlantes.