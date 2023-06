Emmanuel Macron monte au créneau après les émeutes liées à la mort de Nahel : “Une instrumentalisation inacceptable de la mort d’un adolescent”

Lors du Comité interministériel de crise qui s'est tenu au ministère de l'Intérieur, le chef de l'État s'est félicité de la réponse "rapide et adaptée" des forces de l'ordre. Il a par ailleurs appelé "tous les parents à la responsabilité" et a également demandé aux réseaux sociaux le "retrait" de contenus et l'identification d'utilisateurs liés à ces violences urbaines.

Plus d’infos à suivre…

Tous les bus et tramways seront donc interrompus à 21h00

Saisi par une vidéo amateur, le tir à bout portant du fonctionnaire sur l’adolescent lors d’un contrôle routier continue à embraser de nombreux quartiers populaires de la France. Suite aux nombreuses émeutes, tous les bus et tramways seront donc interrompus à 21h00 au plus tard “tous les soirs jusqu’à nouvel ordre”, a annoncé vendredi Ile-de-France Mobilités (IDFM), l’autorité chargée d’organiser les transports dans la région capitale.

Cette mesure est prise “pour la sécurité des agents et des voyageurs”, a expliqué IDFM alors que la région parisienne, comme le reste de la France, est en proie à des émeutes depuis mardi. Une mesure similaire avait été mise en place dès jeudi soir alors que la veille, six bus et un tramway avaient été incendiés et d’autres bus caillassés dans différentes villes de la région parisienne.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, douze bus appartenant à la RATP ont été entièrement détruits par des jets de cocktails molotov sur un site où ils étaient garés à Aubervilliers Vendredi matin, la circulation des bus et tramways à peu à peu repris à partir de 06h30 mais 23 lignes sur 350 sont restées interrompues avec “les plus grosses difficultés” autour de Nanterre et Pantin, selon la RATP.

Les lignes T2 et T5 du tramway sont restées fermées également alors que sur le reste du réseau, le tramway fonctionnait au ralenti ou partiellement en raison des dommages sur l’infrastructure. “Mon premier message est un message d’indignation, d’écoeurement, quand on voit les services publics qui sont touchés ça ne peut ajouter que de l’injustice à l’injustice et de la colère à la colère”, a déclaré le ministre délégué aux Transports Clément Beaune lors d’une visite à Aubervilliers, là où les bus ont été détruit

”Nous souhaitons que le service public reprenne […] mais nous ferons toujours primer la sécurité des agents et des passagers”, a-t-il assuré en marge de ce déplacement.

Le royaume-Uni inquiet

Dans ses conseils aux voyageurs, le ministère britannique des Affaires étrangères souligne que des émeutes ont lieu depuis le 27 juin “dans toute la France” avec notamment des risques de perturbation dans les transports ou la possibilité que des couvre-feux soient mis en place localement. “Les lieux et le moment des émeutes sont imprévisibles”, écrit le ministère, exhortant notamment les Britanniques à “suivre les médias”, “éviter les zones où se déroulent les émeutes” et “suivre les recommandations des autorités”.