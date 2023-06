Evasion spectaculaire d'une prison en France : le détenu était libérable en août !

Il a été interpellé en début d'après-midi, selon une source proche du dossier.

Agé de 19 ans, il avait été condamné à huit mois de prison en février, pour vol avec effraction, et était libérable en août.

Les forces de l'ordre s'étaient lancées à la recherche de ce détenu et une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie d'Evry et à la section de recherches de la gendarmerie de Paris, a indiqué le parquet d'Evry à l'AFP.