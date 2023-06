La dirigeante d’une banque russe décède après une chute du onzième étage d’un immeuble : une nouvelle mort suspecte

Les médias russes indiquent que Kristina Baikova avait passé la soirée qui précède sa mort en compagnie d’un homme qu’elle ne connaissait depuis trois semaines et reçu un couple d’amis. Après le départ des invités, la femme aurait grimpé par la fenêtre, prise de panique.

Les autorités seraient en train d’enquêter sur cette tragédie. Le média russe “MSK1” évoque les effets secondaires de médicaments hormonaux. Selon les informations relayées par Het Laatste Nieuws, le petit ami aurait filmé la scène pendant plusieurs minutes, mais n’aurait pas appelé les services de secours.

L’enquête devra amener des précisions. Ce qui est certain, c’est que ce n’est pas la première fois qu’un membre de l’élite russe meurt mystérieusement. On peut rappeler que le vice-ministre des sciences et de l’enseignement supérieur, Pyotr Kucherenko (46 ans), est mort dans un avion il y a un mois. Il s’est soudainement senti mal lors du vol.