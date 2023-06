Qatargate : Pier Antonio Panzeri sollicite une confrontation avec Tarabella

”Je ne peux accepter plus longtemps sans réagir que se multiplient les contre-vérités et les mises en cause infondées”, a exprimé Panzeri, dans un communiqué diffusé vendredi par ses avocats, Me Marc Uyttendaele et Me Laurent Kennes. “À ce titre, je souhaite être confronté le plus rapidement possible par Madame la juge d’instruction à Monsieur Marc Tarabella, dont la défense essaie constamment de me discréditer au travers des médias.”

Il a ajouté : “contrairement à d’autres protagonistes, je ne ferai pas état dans les médias, ni avant cette confrontation ni après celle-ci si elle est ordonnée, du contenu de mes propres déclarations ou de celles des autres inculpés. J’assume les conséquences de mes actes, je les ai tous reconnus, et ai clairement identifié tous les protagonistes de ma connaissance dans cette affaire, et cela comme l’exige mon statut de repenti”.

Panzeri a conclu par ces mots : “je continuerai à dire la vérité et rien que celle-ci, sans avoir égard aux stratégies de défense des inculpés, voire aux pressions de toute nature qui pourraient s’exercer sur moi”.