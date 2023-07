Emeutes en France: Macron reporte sa visite d’État en Allemagne

"Le président allemand regrette l'annulation et comprend parfaitement en raison de la situation" en France, est-il précisé dans le communiqué de la présidence allemande.

Frank-Walter Steinmeier "suit avec une très grande attention la situation en France. Il espère que la violence dans les rues va s'arrêter bientôt et que la paix sociale pourra de nouveau être rétablie", est-il ajouté.

Selon l'entourage du président français, aucune nouvelle date n'a encore été calée.

A Paris, une source insiste sur le fait que responsables français et allemands ont maintes occasions de se rencontrer, et qu'une visite d'Etat étant avant tout une manière de célébrer l'amitié franco-allemande, davantage qu'un rendez-vous strictement politique, le moment n'était pas le plus propice.

Fin mars dernier, c'est la visite d’État du roi Charles III en France qui avait dû être annulée, en raison de la crise sociale liée à la réforme des retraites.