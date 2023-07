"La mission de sauvetage s’est transformée en récupération": le chef des recherches du Titan s’exprime sur la disparition du submersible

Pelagic Research Services avait envoyé l’Odysseus 6k, pour faire des recherches à de grandes profondeurs. Edward Cassano explique qu’ils n’ont pas tardé à constituer une équipe afin de retrouver le submersible.

Auparavant, le Deep Energy, un navire, avait envoyé deux de ses robots télécommandés dans l’océan dans l’optique de retrouver le Titan. Pour le CEO de PRS l’un de ces robots ne pouvait pas descendre à plus de 2.700 mètres de profondeur et rencontrait un problème d’ordre mécanique. “Deep Energy a perdu un véhicule en essayant d’atteindre le fond marin”, explique Edward Cassano.

C’est avec émotion que M. Cassano raconte que son équipe et lui espéraient pouvoir “saisir le Titan et le soulever le plus rapidement possible afin de mettre tout le monde à l’abri”. Mais malheureusement les cinq passagers présents à bord sont tous morts à cause d’une implosion du submersible. “Peu après notre arrivée sur le fond marin, nous avons découvert les débris du submersible Titan… à midi, le sauvetage s’est transformé en récupération”, détaille le CEO de Pelagic Research Services.