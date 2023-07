Remplacer sa batterie : l’Europe oblige les fabricants à le permettre, le recyclage du lithium bientôt aussi encadré par la loi

Pour forcer l’industrie mondiale à adopter des modes de production plus respectueux de l’environnement et en même temps protéger ses 450 millions de consommateurs, le Parlement européen vient de valider une nouvelle réglementation. Les parlementaires ont massivement voté pour le texte proposé en première lecture (587 voix pour, 9 contre, 20 abstentions).

La possibilité de remplacer les batteries

Les dispositifs électroniques ménagers – smartphones, PC portables, jeux pour enfants, etc. – doivent désormais permettre obligatoirement que la batterie soit remplacée. Mieux : les constructeurs doivent faire en sorte que ce remplacement soit facile. Ce qui était encore normal il y a 10 ans mais qui est devenu quasi-mission impossible aujourd’hui va donc revenir : un point pour votre pouvoir d’achat, de pouvoir choisir si vous remplacez un appareil ou uniquement sa batterie quand il arrive en fin de vie.

Davantage de possibilités pour les voitures électriques

Pour les voitures électriques spécifiquement (et l’équipement industriel), il va devenir obligatoire de fournir un passeport électronique pour les batteries. Ce passeport devra notamment comprendre des informations telles que la composition de la batterie, sa puissance exacte, les cycles de charge/décharge prévus par le constructeur, les cycles déjà utilisés, etc. De quoi y voir plus clair pour les ventes et achats sur le marché de l’occasion notamment.

Des obligations pour récupérer, recycler et réutiliser les batteries

La nouvelle directive va également obliger les constructeurs à récupérer les batteries usagées, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. On le sait, les batteries doivent normalement être jetées dans des endroits spécifiques, mais il arrive souvent que les gens optent pour la facilité en les mettant à la poubelle, et elles finissent donc enterrées ou brûlées. Désormais, les constructeurs devront récupérer au moins 45 % des batteries qu’ils vendent (2023) et 73 % d'ici 2030.

En parallèle, les constructeurs devront recycler le lithium présent dans les batteries usagées. 50 % du lithium devra être récupéré d'ici 2027 et 80 % d'ici 2031. Cela devrait permettre à la fois de réduire la pression dans les mines à travers le monde mais aussi l’empreinte carbone de l’électrification.

Enfin, il va devenir obligatoire à terme pour ces constructeurs de proposer un certain pourcentage de matériaux rares recyclés dans les batteries neuves. Il s’agit de 6 à 85 % “minimum”, selon le matériau (lithium, plomb, cobalt, etc.) et avec des objectifs fixés à “8 ans après l’entrée en vigueur du texte” et “12 ans après son entrée en vigueur”.

L’Europe pourrait bien influencer le marché mondial des batteries

Cette législation ne concerne évidemment que le marché européen. C’est peu, par rapport au monde. Mais il n’est pas impossible que cette avancée européenne influence bien au-delà des frontières européennes. D’abord en faisant peut-être tache d’huile et incitant d’autres pays à adopter des législations similaires, mais aussi – comme ça s’est déjà vu pour certains produits toxiques, dangereux ou néfastes – simplement obliger les constructeurs à adapter leurs usines et leurs modes de fonctionnement pour vendre en Europe. Et si on adapte sa ligne de production pour coller aux législations européennes, il est très souvent moins cher de fournir ces mêmes produits au reste du monde plutôt qu’avoir une production “réglementée” pour le marché européen et une deuxième production “non réglementée” pour le reste du monde.

À l’heure d’écrire ces lignes, le texte adopté par le parlement doit encore être validé par le Conseil avant d’être publié et d’entrer en action.