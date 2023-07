Attaque contre le domicile d’un maire français lors des émeutes en France: une enquête ouverte pour tentative d’assassinat

Le maire de ce chef-lieu d'arrondissement, Vincent Jeanbrun (LR), a dénoncé dans un communiqué publié sur Twitter "une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable".

Vers 1H30, alors qu'il se trouvait à l'Hôtel de ville "comme depuis trois nuits" pour faire face aux violences urbaines, des émeutiers "ont lancé une voiture-bélier sur (son) domicile avant d'y mettre le feu pour incendier (sa) maison", a-t-il indiqué dans un communiqué publié sur Twitter.

Sa femme et ses "deux jeunes enfants" y dormaient, a-t-il précisé.

C'est en tentant de "protéger" la famille et d'"échapper aux assaillants" que l'épouse et l'un des enfants ont été blessés, selon le maire.

La femme "a été blessée au genou et est actuellement hospitalisée, un des enfants a été légèrement blessé", a précisé à l'AFP l'entourage du maire. "Les deux enfants sont très, très choqués", a-t-on ajouté.

"Tout cela était savamment orchestré, sans considération pour les vies à l'intérieur de la maison", selon l'entourage du maire.

D'après la même source, les auteurs ont mis le feu à la voiture-bélier mais aussi à celle de la famille, avant d'être mis en fuite par la police et les pompiers, "intervenus "très rapidement".

"Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie", estime le maire de cette ville de plus de 30.000 habitants dans son communiqué. "Si ma priorité est aujourd'hui de prendre soin de ma famille, ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais", poursuit-il.

Borne "condamne ces faits intolérables"

La Première ministre Elisabeth Borne s'est élevée dimanche contre des "faits intolérables", après l'attaque à la voiture-bélier dans la nuit du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), promettant que "les coupables seront poursuivis avec la plus grande fermeté".

"La Première ministre condamne ces faits intolérables et apporte tout son soutien au maire de L'Hay-les-Roses et à ses proches. Elle a adressé un message au maire et à sa famille qui sont encore sous le choc. Les coupables seront poursuivis avec la plus grande fermeté", a indiqué Matignon dans un communiqué.

L'épouse du maire Vincent Jeanbrun (LR) et l'un de ses deux jeunes enfants ont été blessés dans cette attaque. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat.

La condamnation de cette attaque a été unanime dans la classe politique française. "S'en prendre à la vie d'un élu et à celle de sa famille, c'est s'en prendre à la Nation", a réagi sur Twitter le président du Sénat Gérard Larcher (LR). "L'engagement public ne devrait jamais être synonyme de danger, ni pour soi ni pour ceux que l'on aime", pour la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet (Renaissance).

"Le gouvernement est aux côtés de tous les maires. Ces attaques et violences contre les élus sont inacceptables", a ajouté la cheffe du gouvernement.

Elle s'est entretenue dimanche matin "avec le président de l'AMIF (Association des maires d'Ile-de-France) et celui de l'AMF (Association des maires de France) pour les assurer de son soutien et de celui du gouvernement à tous les maires qui sont aux côtés des habitants en première ligne face aux violences".

La nuit de samedi à dimanche a été marquée en France par de nouvelles émeutes consécutives à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre lors d'un contrôle routier, mais les autorités ont relevé une décrue des violences, quelques heures après l'enterrement du jeune homme samedi.