"Faisant écho aux événements et émeutes qui font rage en France, plus d'une centaine de jeunes se sont rassemblés au centre-ville de Lausanne et ont causé des déprédations sur les commerces. Sept personnes ont été interpellées", a indiqué la police de Lausanne dans un communiqué.

Ces dégradations font "suite à plusieurs appels diffusés sur les réseaux sociaux", selon la même source.

"A de nombreuses reprises, les policières et policiers ont dû disperser les jeunes, cagoulés, agressifs, auteurs de jets de pavés et d'un cocktail Molotov à leur encontre", mais aucun n'a été blessé, souligne la police.