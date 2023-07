Triste record de la police française, l’une des plus meurtrière d’Europe : un mort en dix ans en Allemagne contre un chaque mois en France

À lire aussi

Des chercheurs européens se sont penchés sur la question des violences policières dans différents pays européens afin de comparer les situations en Belgique, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne (Angleterre et Pays de Galles), en Finlande et en Suède. Pour ce faire, ils ont recensé les informations trouvées dans la presse nationale. Et les résultats sont interpellants. “En Allemagne, il y a eu un tir mortel en dix ans pour refus d’obtempérer, contre 16 en France depuis un an et demi”, explique Sebastian Roché. Il précise aussi que cette statistique se base uniquement sur les tirs policiers mortels “sur un véhicule en mouvement”. En France et depuis plus d’un an, en moyenne un automobiliste est tué chaque mois par la police.

Grâce aux données recueillies, les recherches ont démontré que la police française est la plus meurtrière d’Europe dans deux catégories : les homicides par tirs policiers et lors d’opérations de maintien de l’ordre.

Dans ses recherches, Sebastian Roché a calculé sur une période de dix ans, le nombre de décès imputés à des tirs policiers pour 1.000.000 habitants (afin d’obtenir des résultats proportionnels à la démographie de chaque pays). Il constate que “la police et la gendarmerie en France [ont tué] par tirs 50 % de plus que la police allemande, et 377 % de plus que la Grande-Bretagne”. Et il ajoute que “l’essentiel du surhomicide en France est le fait de la police, avec trois fois plus de tirs mortels que la gendarmerie”.

Le chercheur a aussi confirmé à nos collègues de 20 Minutes, que des travaux, en cours et pas encore publiés, vont dans le même sens que ces précédentes observations.

Néanmoins, faire une telle comparaison n’est pas aisé. Ce type de recherche nécessite tout d’abord une transparence dans les donnés disponibles. Ensuite, les définitions et catégories utilisées doivent pouvoir être comparées d’un pays à un autre.