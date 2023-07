”Deux claques et au lit” : ces recommandations d’un préfet français sur les émeutiers mineurs en France

”Quand on met au monde des enfants, on s’en occupe dès la naissance. Si effectivement, dans les 12-13 premières années, ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s’étonner qu’à 12-13 ans, on les voit caillasser des véhicules de police ou piller des magasins”, explique le préfet.

”C’est deux claques et au lit !”

Selon Hugues Moutouh, même si le Parlement a interdit la fessée en 2019, il faut corriger ces enfants. “Si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police ou caillasser des pompiers ou piller des magasins, la méthode, c’est quoi ? C’est deux claques et au lit ! C’est ce que faisaient nos grands-parents”, explique-t-il.