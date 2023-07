Émeutes suite à la mort de Nahel : elles sont déjà pires que celles de 2005, qui avaient pourtant duré plus longtemps

Un total de 157 personnes ont été interpellées dans la nuit de dimanche à lundi en France lors de la sixième nuit de violences consécutives à la mort de Nahel, tué mardi dernier par un policier, portant à 3164 le nombre de personnes interpellées suite aux émeutes. Plus de 5000 véhicules ont été incendiés et 1000 bâtiments brûlés ou dégradés. Les émeutes connues en une semaine sont dès lors déjà plus importantes que celles vécues durant trois semaines en 2005 consécutives au décès de deux adolescents qui étaient poursuivis par la police.