Un constat et des émeutes violentes qui ne sont pas souhaitées par la grand-mère de Nahel. “On ne veut pas qu’ils cassent”, a-t-elle déclaré pour BFM TV. “Je veux arrêter celui qui a tué mon petit-fils. Les policiers, heureusement qu’ils sont là. Les gens qui sont en train de casser, je leur dis 'arrêtez'. Ils ont pris Nahel comme un prétexte.”

À lire aussi

La grand-mère endeuillée veut retrouver un peu de sérénité. “Qu’ils ne cassent pas les vitrines, les bus, les écoles. On veut calmer les choses. On ne veut pas qu’ils cassent, qu’ils restent tranquilles ces gens-là.”

Elle est également revenue sur la situation de sa fille. “Aujourd’hui, elle n’a plus de vie. L’auteur des faits, il m’a enlevé mon petit-fils et ma fille. Je suis fatiguée, j’en peux plus. Je ne parviens plus à dormir. J’ai éteint ma télévision. Ceux qui restent en bas de chez moi, je leur dis de partir. Les casseurs, il faut qu’ils comprennent que les voitures et les écoles ne leur ont rien fait : laissez-nous tranquille."

À lire aussi

Pour nos confrères, elle s’est également attardée sur la cagnotte qui a été lancée au profit du policer soupçonné d’avoir tiré sur le jeune homme de 17 ans. Une cagnotte qui a déjà rapporté près de 800 000 euros. “J'ai mal au cœur. Mais il sera puni comme tout le monde. J’ai confiance en la justice”, a-t-elle juré.