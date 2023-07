La Pologne, eldorado de la location de véhicules de luxe : “Des jeunes qui n’ont pas toujours l’habitude de conduire ce genre de bolide”

C’était notamment le cas lors du décès de Nahel, tué lors d’un contrôle de police et qui a entraîné des émeutes d’une extrême violence. Le jeune de 17 ans circulait à bord d’une Mercedes jaune immatriculée en Pologne.

Cette pratique rend ainsi l’identification des jeunes conducteurs plus difficile. Elle se répand comme une traînée de poudre en France et en Belgique. Le principal attrait de ce business est lié aux tarifs. Ainsi, louer un véhicule de luxe provenant de pays de l’est revient, en moyenne, à 28 euros par jour, contre 56 à Bruxelles. Certaines personnes en font un véritable business en louant un véhicule de luxe ou de sport durant un mois avant de le sous-louer dans la foulée.

”J’observe de plus en plus de grosses cylindrées qui sont souvent immatriculées en Pologne”, explique un chauffeur bruxellois de limousine. “Dans la grande majorité des cas, ce sont des petits jeunes qui se retrouvent au volant et qui roulent comme des Fangio. Ils veulent faire vrombir le moteur et frimer devant leurs copains, alors qu’ils n’ont pas l’habitude de piloter ce genre de bolide.”

Selon lui, louer ce type de véhicule à Bruxelles et dans les grandes villes n’a aucun intérêt. “Circuler à bord d’un véhicule de luxe dans une ville comme Bruxelles où les vitesses sont limitées, je ne comprends pas. Lorsque je fais des mariages, je constate que beaucoup de personnes louent ces voitures dans les cortèges mais j’ai du mal à percevoir l’intérêt à part le fait de vouloir impressionner son monde.”

Aucun risque de perdre des points sur son permis

La pratique est plus propagée en France où le permis à points est d’application. Ainsi, chaque conducteur dispose de 12 points sur son permis. Le total diminue après une infraction grave au Code de la route. Mais, depuis 2004, un permis à l’essai a été instauré pour les conducteurs débutants. Les deux ou trois premières années, en fonction de la formation à la conduite suivie, ils disposent d’un permis à seulement 6 points.

Dès lors, louer une voiture en Pologne constitue une aubaine pour les jeunes Français, car avec une plaque d’immatriculation polonaise, il n’y a presque aucun risque de perdre des points, même si une amende s’ensuit.