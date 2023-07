Mort de Nahel: voici le montant exorbitant des dégâts des émeutes, "une dégradation de l’image de la France"

Toutes ces dégradations ont un coût et se comptent en milliard d’euros même si aucun chiffre officiel n’est sorti. “Il est trop tôt pour donner un chiffre précis mais on est à plus d’un milliard d’euros, sans compter les dégâts au niveau du tourisme. Les vidéos des émeutes, qui ont circulé dans le monde, dégradent l’image de la France”, déclare Geoffroy Roux de Bézieux, président de la première organisation patronale française auprès de nos confrères du Parisien.

Toujours selon le président de la première organisation patronale française, plus de deux cents commerces ont fait l’objet de pillage, trois cents banques ont été détruites et deux cent cinquante bureaux de tabac ont été touchés par ces émeutes d’une “violence absolue”. “Tout a été volé, même des caisses enregistreuses, avant de mettre le feu pour détruire”, explique Geoffroy Roux de Bézieux.