Polémique en France : une cagnotte pour le policier qui a tué Nahel dépasse le million d’euros !

En réalité, ce n’est pas une, mais deux cagnottes qui ont été lancées. Une première par un certain Jean Messiha et une seconde par l’amicale des motards du 92 pour la famille du fonctionnaire. Celle-ci a recueilli plus de 53.000 euros.

Mais c’est la première qui a mis le feu aux poudres. S’il n’a pas encore confirmé et qu’il s’agit peut-être d’un pseudonyme sur le site, Jean Messiha est notamment connu du grand public pour assister bien souvent aux émissions politiques de Cyril Hanouna ou Touche pas à mon poste. Lors des dernières présidentielles, il s’était rallié à Eric Zemmour en tant que porte-parole de campagne. Ensemble, ils partagent la philosophie d’une France qu’ils ne reconnaissent plus.

”Soutien pour la famille du policier de Nanterre”, peut-on lire dans la description de la cagnotte qui est hébergée par le site Gofundme, une plateforme de financement participatif en ligne. Et visiblement, cette cagnotte a trouvé son public. En quelques jours, des milliers de personnes ont effectué un don. Alors que ce lundi matin, le montant s’élevait à plus de 800 000 euros, elle dépasse désormais le million d’euros ! (1 009 110 € au moment de publier l’article). Les dons varient entre 5 et 3000 euros.

Forcément, cette cagnotte ne plaît pas à tout le monde sur la scène politique française, surtout à gauche. “Vous hébergez une cagnotte de la honte GoFundMe. Vous entretenez une fracture déjà béante en participant au soutien d’un policier mis en examen pour homicide volontaire”, écrit par exemple le Premier secrétaire du PS Olivier Faure. Ce dernier demande même la clôture de la cagnotte. D’autres estiment qu’il s’agit de récupération politique. Comme Eric Bothorel, député Renaissance : “Jean Messiha souffle sur les braises. C’est un générateur d’émeutes. La cagnotte de plusieurs centaines de milliers d’euros pour le policier mis en examen dans l’homicide du jeune Nahel est indécente et scandaleuse.”

Dans le sens inverse, Eric Ciotti comprend cette démarche. Certes, il reconnaît une certaine forme “de récupération politique” même s’il comprend la démarche. “Les Français veulent aussi soutenir une famille qui est également dans l’épreuve”. Même son cloche de la part des syndicats de police qui jouent logiquement leur rôle. “Dès lors que l’on a un policier qui est mis en cause, il doit se débrouiller tout seul. C’est le système D, c’est pour ça qu’il y a spontanément des cagnottes d’autres collègues ou d’amicales qui se mettent en route pour aider la famille”, explique Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP Police FO à nos confrères.

Pour rappel, Florian M., le policier qui a tiré sur Nahel, a été mis en examen pour homicide volontaire jeudi dernier et a été placé en détention provisoire.

GoFundme peut-il légalement annuler la cagnotte ?

Indécente pour certains, nécessaire pour d’autres, cette cagnotte divise. Sans émettre un jugement de valeur sur cette question, serait-il légal de l’empêcher ? BFM TV a interrogé le porte-parole de la plateforme de financement. “Actuellement, cette cagnotte est conforme à nos conditions d’utilisation car les fonds seront versés directement à la famille en question. La famille a été ajoutée comme bénéficiaire et donc les fonds leur seront directement versés”, explique-t-il.

Selon les conditions d’utilisation, la plateforme peut annuler ou bloquer toute collecte qui “pourrait s’apparenter à une incitation à la violence”. Par ailleurs, les fonds ne peuvent pas financer les frais de justice. “Les cagnottes dont les fonds seront utilisés pour la défense juridique d’un crime violent ou les pages contenant des propos haineux ne sont pas autorisées et seront supprimées”, souligne par ailleurs la plateforme.

De son côté, la loi française interdit “toute souscription pour payer les amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires.” Cependant, BFM estime que cette loi est “moins restrictive, bien qu’ouverte aux interprétations du juge”.